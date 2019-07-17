Захарова: Это не мы потеряли Грузию, это Грузия потеряла саму себя

СЕГОДНЯ 01:34 2019-07-17T01:44:40+03:00

Официальный представитель МИД РФ в интервью Радио «Комсомольска правда» сказала, что инцидент в грузинском парламенте был заранее спланированной провокацией

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова считает, что инцидент в парламенте Грузии был заранее спланированной провокацией. Об этом она сказала в прямом эфире программы Андрея и Юлии Норкиных «Простыми словами» на Радио «Комсомольская правда», отвечая на вопрос, почему после оскорблений в адрес нашей страны на популярнейшем грузинском телеканале не была задействована формальная процедура со стороны министерства иностранных дел.

– Давайте вызовем грузинского посла, которого в Москве нет? У нас нет дипломатических отношений с Грузией – потому что она их разорвала, – напомнила российский дипломат.

– Тот парламентский форум (из-за которого в Грузии начались беспорядки, во время мероприятия российского депутата пригласили посидеть в кресле спикера грузинского парламента. - Ред.) Тбилиси просил провести у себя неоднократно. На вопрос, а можете ли вы гарантировать соответствующие условия его проведения, – это и безопасность, и уважение, и рабочая обстановка, – было сказано: конечно. Ну а дальше – мы все видели. Все это говорит о том, что это была заранее спланированная провокация, – сказала Мария Захарова.

Она отметила, что «человек мог бы даже и стоя выступать в парламенте Грузии, и все равно была бы совершена какая-либо гадость».

– Мне очень часто говорят в качестве упрека: мы потеряли Грузию. Наверное, если бы не было последних событий, возможно, я бы стала как-то обсуждать. А теперь я хочу сказать одно: вы не думаете, что это Грузия потеряла саму себя? Они разрушают сами себя, – подчеркнула Захарова.

Дипломат также рассказала, что находилась в командировке, когда увидела новости о журналисте телеканала «Рустави-2», который нецензурно выражался в адрес России.

– Думаю: не буду смотреть этот ролик, зачем мне еще какие-то оскорбления. И кто-то из коллег пишет: обязательно посмотри. Когда я посмотрела, под конец у меня текли слезы от того, что я понимала, что сейчас будут испытывать те люди, которые по-настоящему любят Грузию. Их растоптали и продолжают с ними это делать, – подытожила Мария Захарова.

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/716112" frameborder="0"></iframe> «Кресло раздора» между Грузией и Россией.Что случилось между Грузией и Россией? Грузин пытаются убедить, что конфликт начался из-за... кресла, на которое присел российский депутат. Но в России считают, что это была тщательно спланированная провокация

ИСТОЧНИК KP.RU