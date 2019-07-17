2019-07-17T04:49:11+03:00
Политика

Претендент на пост главы Пентагона обещал помогать Украине оружием

Отвечая на вопросы сенаторов, Эспер отметил, что на данный момент существует «хороший баланс оборонительной летальной и нелетальной помощи» Киеву
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Претендент на пост главы Пентагона Марк ЭсперПретендент на пост главы Пентагона Марк ЭсперФото: REUTERS
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Кандидат на пост министра обороны США Марк Эспер в случае своего назначения главой Пентагона намерен обсудить с другими представителями командования армии Соединенных Штатов долгосрочную военную помощь Украине.

Об этом говорится в его письменных ответах на вопросы американских законодателей, обнародованных перед началом слушаний в сенатском комитете по делам вооруженных сил страны, посвященных рассмотрению его кандидатуры.

Марк Эспер отметил, что на данный момент существует «хороший баланс оборонительной летальной и нелетальной помощи» Киеву, пообещав изучить этот вопрос более детально, если его назначение на должность главы Минобороны утвердят, передает ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее Дональд Трамп сообщил, что врио шефа Пентагона Патрик Шанахан «сделал выбор в пользу семьи» и решил уйти в отставку, а исполнять обязанности руководителя американского военного ведомства будет командующий сухопутными войсками Марк Эспер, который, по словам президента, «отлично справится» с этой работой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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