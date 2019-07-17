СЕГОДНЯ 18:29 2019-07-17T18:29:51+03:00

МИД РФ: закон о языке на Украине усугубит ситуацию в Донбассе Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Вступивший в силу закон об исключительности украинского языка усугубит кризис на востоке Украины, и отдалит перспективы мирного урегулирования в Донбассе. Соответствующие заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отметив, что законопроект является вопиющим нарушением незалежной минских соглашений.

«Нет сомнений, что вступление в силу закона о языке отдалит перспективы мирного урегулирования в Донбассе и чревато дальнейшим осложнением ситуации в данном регионе», - сказала представитель внешнеполитического ведомства, подчеркнув, что именно языковой вопрос стал катализатором внутреннего кризиса на востоке Украины.

Напомним, закон об исключительности украинского языка был подписан экс-президентом незалежной Петром Порошенко 15 мая. Через два месяца, 16 июля, на Украине вступил в силу. В ООН призвали Киев обеспечить языковые права национальных меньшинств страны.

ИСТОЧНИК KP.RU