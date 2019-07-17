Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями ДНР и ЛНР

СЕГОДНЯ 18:35 2019-07-17T18:35:05+03:00

Теперь получение гражданства РФ упрощено для жителей Донбасса, проживающих на всей территории Луганской и Донецкой областей

Изменить размер текста: A A

Президент России Владимир Путин ввел упрощенный порядок получения российского гражданства для жителей Донбасса, проживающих на всей территории Луганской и Донецкой областей. Соответствующий указ размещен в среду, 17 июля, на сайте Кремля.

Закон «Об отдельных категориях иностранных граждан и лиц без гражданства, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке» говорит о том, что на получение российского паспорта в упрощенном порядке теперь смогут рассчитывать украинцы, проживавшие не только в «отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины», но и жители всей территории этих областей.

Напомним, 24 апреля Путин подписал указ об упрощённом получении гражданства РФ жителям отдельных районов Луганской и Донецкой областей. Позже 1 мая российский лидер подписал закон на получение российского паспорта в упрощенном порядке для украинцев, родившихся и постоянно проживавших на территории Крыма и выехавших за пределы полуострова до 18 марта 2014 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Путин упростил получение гражданства РФ для жителей всего Донбасса, переехавших в Россию

Об этом много писалось, об этом говорилось на «Прямой линии» с президентом, и это наконец свершилось. Своим решением о внесении изменений в Указ президента №187 «Об отдельных категориях иностранных граждан и лиц без гражданства, имеющих право на получение гражданство РФ в упрощенном порядке» Владимир Путин уровнял в правах на российский паспорт и жителей ДНР - ЛНР, и тех, кто когда-то бежал в Россию с территорий Донбасса, ныне подконтрольных Киеву (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU