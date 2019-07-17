Мэй поддержала позицию Гибралтара по задержанному иранскому танкеру

СЕГОДНЯ 23:15 2019-07-17T23:15:44+03:00

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Британский премьер Тереза Мэй на встрече с главным министром Гибралтара Фабианом Пикардо обсудила ситуацию вокруг задержания иранского нефтяного танкера Grace 1, похвалив гибралтарские власти за соблюдение санкций Евросоюза против Сирии.

«Премьер-министр подчеркнула важность проведения Гибралтаром независимого судебного процесса и воздала должное его усилиям по осуществлению санкций ЕС в отношении Сирии», - сообщила пресс-служба главы правительства Соединенного Королевства.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 4 июля власти Гибралтара объявили о задержании в Гибралтарском проливе супертанкера Grace 1, который шел под флагом Панамы и вез сырую нефть в Сирию из Ирана. Исполняющий обязанности министра иностранных дел Испании Жозеп Боррель заявил, что задержание по подозрению в нарушении нефтяного эмбарго против Сирии было произведено по запросу Вашингтона.

Позже британского посла в Тегеране вызвали в министерство иностранных дел Ирана, где ему выразили решительный протест в связи с незаконным задержанием танкера военно-морскими силами Великобритании.

ИСТОЧНИК KP.RU