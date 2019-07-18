В Госдуме объяснили действия США в ситуации с покупкой Турцией С-400 «нездоровой конкуренцией»

СЕГОДНЯ 03:06 2019-07-18T03:21:34+03:00

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В действиях Соединенных Штатов в ситуации, сложившейся вокруг приобретения Турцией российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400, «просматриваются элементы нездоровой конкуренции», считает заместитель председателя думского комитета по обороне Юрий Швыткин.

Так он прокомментировал недавнее заявление Белого дома о том, что после покупки С-400 у России приобретение американских многоцелевых истребителей пятого поколения F-35 для Анкары стало невозможным.

«Подобная риторика со стороны США продолжается из-за того, что они всячески преследуют цель принудить Турцию отказаться от приобретения комплексов С-400, от сотрудничества с российской стороной. В этих действиях просматриваются элементы нездоровой конкуренции», - сказал депутат Госдумы в беседе с телеканалом RT.

Как писал сайт kp.ru, на этой неделе активно идут поставки комплектующих для С-400 в Турцию. Во вторник, 16 июля, на авиабазу Мюртед в провинции Анкара прибыл двенадцатый самолет c компонентами российских зенитно-ракетных систем на борту.

Зачем Анкара дразнит Вашингтон покупкой С-400 у России.Легендарная программа Главтема сегодня снова будет в эфире Радио Комсомольская правда ! Михаил Леонтьев и Илья Савельев поговорят о том, зачем Анкара дразнит Вашингтон покупкой С-400 у России и как этот комплекс может использовать в боях в Сирии

ИСТОЧНИК KP.RU