Помпео обсудил с главой МИД Бахрейна «противодействие» Ирану
Госсекретарь США Майк Помпео сообщил о своей встрече с министром иностранных дел Бахрейна Халедом бен Ахмед аль-Халифой и рассказал, что они обсуждали «противодействие» Ирану.
«Я встретился сегодня (в среду, 17 июля) с министром иностранных дел Халедом бен Ахмед Аль Халифой, чтобы обсудить морскую безопасность, противодействие дестабилизирующим действиям иранского режима и продвижение религиозной свободы», - написал глава американского внешнеполитического ведомства на своей странице в Twitter, проиллюстрировав сообщение совместным снимком.
Помпео добавил, что Соединенные Штаты «благодарны Бахрейну за продолжающееся сильное партнерство и усилия по продвижению мира и процветания».
Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее на фоне растущей напряжённости в отношениях между Тегераном и Вашингтоном Майкл Помпео объявил журналистам, что Соединенные Штаты подозревают Иран в «возможной угрозе» своим интересам в зоне Персидского залива, после чего президент США Дональд Трамп согласился отправить на Ближний Восток еще несколько тысяч солдат.
ИСТОЧНИК KP.RU