2019-07-18T05:48:17+03:00
Политика

Помпео обсудил с главой МИД Бахрейна «противодействие» Ирану

Госсекретарь США сообщил об этом в Twitter
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Госсекретарь США Майк Помпео (справа) с главой МИД Бахрейна Халедом бен Ахмед аль-Халифой. Фото: Twitter/Secretary PompeoГоссекретарь США Майк Помпео (справа) с главой МИД Бахрейна Халедом бен Ахмед аль-Халифой. Фото: Twitter/Secretary Pompeo
Изменить размер текста:

Госсекретарь США Майк Помпео сообщил о своей встрече с министром иностранных дел Бахрейна Халедом бен Ахмед аль-Халифой и рассказал, что они обсуждали «противодействие» Ирану.

«Я встретился сегодня (в среду, 17 июля) с министром иностранных дел Халедом бен Ахмед Аль Халифой, чтобы обсудить морскую безопасность, противодействие дестабилизирующим действиям иранского режима и продвижение религиозной свободы», - написал глава американского внешнеполитического ведомства на своей странице в Twitter, проиллюстрировав сообщение совместным снимком.

Помпео добавил, что Соединенные Штаты «благодарны Бахрейну за продолжающееся сильное партнерство и усилия по продвижению мира и процветания».

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее на фоне растущей напряжённости в отношениях между Тегераном и Вашингтоном Майкл Помпео объявил журналистам, что Соединенные Штаты подозревают Иран в «возможной угрозе» своим интересам в зоне Персидского залива, после чего президент США Дональд Трамп согласился отправить на Ближний Восток еще несколько тысяч солдат.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Начнем с моряков»: Зеленский назвал условие для продолжения диалога с Россией
Лавров призвал ЕС в вопросе «Северного потока — 2» не руководствоваться установками «из-за океана»
Трамп высказался о голосовании по импичменту: это «самый смешной проект»
Столтенберг: Вопрос об исключении Турции из НАТО не поднимался
Зеленский решил упростить получение украинского гражданства
В Госдуме объяснили действия США в ситуации с покупкой Турцией С-400 «нездоровой конкуренцией»
С Кевина Спейси сняли обвинения в сексуальных домогательствах
Лавров сравнил расходы НАТО и России на военные нужды
Палата представителей конгресса заблокировала вопрос об импичменте Трампа
Антонов: США развязали визовую войну против России
Мексиканский наркобарон «Коротышка» получил в США пожизненный срок
Пентагон: Останется ли Турция в НАТО после покупки С-400, будет решать Альянс
Мэй поддержала позицию Гибралтара по задержанному иранскому танкеру
Иран и США осудили убийство турецкого дипломата в иракском Эрбиле
Пуски ракет с военными спутниками США отложены из-за технических проблем
МИД Венесуэлы: Мадуро посетит Россию в 2019 году
Палата представителей США проголосует по вопросу импичмента Трампа
Вспышка Эболы в ДР Конго признана проблемой международного масштаба
Медведчук положительно оценил телефонный разговор Зеленского и Путина
Киев и республики Донбасса договорились об обмене военнопленными
При обрушении породы на шахте в Кузбассе погиб один человек