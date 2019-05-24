СЕГОДНЯ 19:02 2019-05-24T19:02:26+03:00

Трамп согласился отправить на Ближний Восток несколько тысяч солдат Фото: REUTERS

Ранее глава Белого дома заявил, что пока не считает нужным отправлять дополнительные войска в связи с возможной угрозой со стороны Ирана

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На фоне растущей напряжённости в отношениях между Тегераном и Вашингтоном президент Соединённых Штатов Дональд Трамп согласился отправить на Ближний Восток несколько тысяч солдат.

Как сообщает The Wall Street Journal, представители администрации Соединенных Штатов сообщили о намерении направить от двух до трех тысяч военных. При этом американские власти планируют отправить деньги на поставки оружия союзникам в регионе.

Таким образом, Трамп противоречит сам себе, поскольку буквально за несколько часов до данного сообщения, отвечая на вопросы журналистов, глава Белого дома заявил, что пока не считает нужным отправлять дополнительные войска на Ближний Восток в связи с возможной угрозой со стороны Ирана.

Накануне, в пятницу, 24 мая, в Персидский залив вошел ракетный эсминец Военно-морских сил Соединенных Штатов Mason. При этом Вашингтон заявил, что в ближайшее время американские ВМС значительно усилят военное присутствие в данном регионе.

ИСТОЧНИК KP.RU