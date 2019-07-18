Эрдоган изучит предложение о покупке Турцией Су-35

СЕГОДНЯ 15:43 2019-07-18T15:43:12+03:00

Изменить размер текста: A A

Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган изучит предложение о поставке Анкаре российских истребителей Су-35, но сейчас говорить об этом рано, позже турецкий лидер огласит решение по данному вопросу.

«Говорить о покупке Турцией российских истребителей Су-35 пока преждевременно. Оценку по такой важной теме сделает наш уважаемый президент. Он же выступит с соответствующим заявлением», - передают РИА Новости слова турецкого военного источника.

Как писал ранее сайт kp.ru, глава «Ростеха» госкорпорации Сергей Чемезов сообщил о готовности Москвы поставлять Анкаре истребители Су-35. Ранее Эрдоган подтверждал намерения Турции участвовать с Россией в совместном производстве российских зенитно-ракетных систем С-400, а также заявил о желании вести совместное производство систем Противоракетной обороны.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/699014" frameborder="0"></iframe> Многофункциональный истребитель Су-35C.

ИСТОЧНИК KP.RU