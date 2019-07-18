Эрдоган изучит предложение о покупке Турцией Су-35
Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган изучит предложение о поставке Анкаре российских истребителей Су-35, но сейчас говорить об этом рано, позже турецкий лидер огласит решение по данному вопросу.
«Говорить о покупке Турцией российских истребителей Су-35 пока преждевременно. Оценку по такой важной теме сделает наш уважаемый президент. Он же выступит с соответствующим заявлением», - передают РИА Новости слова турецкого военного источника.
Как писал ранее сайт kp.ru, глава «Ростеха» госкорпорации Сергей Чемезов сообщил о готовности Москвы поставлять Анкаре истребители Су-35. Ранее Эрдоган подтверждал намерения Турции участвовать с Россией в совместном производстве российских зенитно-ракетных систем С-400, а также заявил о желании вести совместное производство систем Противоракетной обороны.
Многофункциональный истребитель Су-35C.
ИСТОЧНИК KP.RU