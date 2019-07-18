Турция готова рассмотреть альтернативы американским F-35

СЕГОДНЯ 21:11 2019-07-18T21:11:52+03:00

По словам главы Управления оборонной промышленности Турции Исмаила Демира, "у России есть разные варианты в вопросе истребителей" [видео]

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Руководитель Управления оборонной промышленности (УОП) Турции Исмаил Демир сообщил, что Анкара готова рассмотреть альтернативы американским истребителям пятого поколения F-35, если США откажутся передавать их республике.

"Турция продолжит изучать альтернативы. Если одна дверь закрывается, то другие двери открываются. Мы также можем сделать и собственную дверь", - приводит его слова агентство Anadolu.

Демир напомнил, что в июне на 53-м Парижском авиационно-космическом салоне (Paris Air Show 2019) в Ле-Бурже были представлены новейший турецкий истребитель пятого поколения TF-X (Turkish Fighter - X). Он также подчеркнул, что "у России есть разные варианты в вопросе истребителей".

Ранее, как писал сайт kp.ru, в Министерстве иностранных дел Турции, комментируя санкции, введенные Вашингтоном из-за покупки союзной страной российских зенитно-ракетных комплексов С-400, заявили, что решение Соединенных Штатов об исключении Анкары из программы по производству американских истребителей является несправедливым.

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ИСТОЧНИК KP.RU