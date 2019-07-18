2019-07-18T22:06:12+03:00
В мире

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж отказался от апелляционной жалобы

Апелляционный суд отменил запланированное на 23 июля слушание [видео]
Марина ВЕНЦОВА
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Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж отказался от апелляционной жалобыОснователь WikiLeaks Джулиан Ассанж отказался от апелляционной жалобыФото: REUTERS
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Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж отказался от апелляционной жалобы, которую он подал в июне на вынесенное 1 мая судом решение о его приговоре к 50 неделям заключения за нарушение условий освобождения под залог. Об этом в четверг сообщила газета Daily Mail.

Отмечается, что в связи с этим Апелляционный суд отменил запланированное на 23 июля слушание.

Сайт kp.ru писал, что в Великобритании 1 мая прошло очередное заседание суда по делу основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. За нарушение условий выхода под залог судья Дебора Тейлор назначила главному мировому разоблачителю 50 недель заключения под стражей.

Напомним, 11 апреля Джулиан Ассанж был задержан британской полицией по ордеру, выданному еще в 2012 году за неявку в суд, и по требованию властей Швеции и Соединенных Штатов. В Швеции Ассанжа в 2010 году обвинили в сексуальных домогательствах и изнасиловании. А в США - подозревают в сговоре с целью совершению компьютерного взлома. Но представители WikiLeaks уверены, американские власти хотят возбудить против их руководителя дело о шпионаже.

Видео того, как Ассанжа выводят из посольства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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