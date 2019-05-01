2019-05-01T15:49:41+03:00
В мире

Британский суд приговорил Ассанжа к 50 неделям заключения

Адвокат основателя WikiLeaks рассказал о страхах его подзащитного
Мария БЕРК
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Британский суд приговорил Ассанжа к 50 неделям заключенияБританский суд приговорил Ассанжа к 50 неделям заключенияФото: REUTERS
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В Великобритании прошло очередное заседание суда по делу основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. За нарушение условий выхода под залог судья Дебора Тейлор назначила главному мировому разоблачителю 50 недель заключения под стражей.

- Вы не сдались полиции по собственному желанию, - заявила Тейлор. - Посольство Эквадора было вынуждено предоставить доступ полиции в здание. У вас был выбор, и я отвергаю все доводы о смягчении наказания.

Впрочем, приговор был ожидаем: ранее адвокат Ассанжа Марк Саммерс утверждал, что срок заключения не может превышать более одного года.

Сам основатель WikiLeaks перед оглашением приговора через Саммерса выразил сожаление в содеянном.

Напомним, 11 апреля Джулиан Ассанж был задержан британской полицией по ордеру, выданному еще в 2012 году за неявку в суд, и по требованию властей Швеции и США. В Швеции Ассанжа в 2010 году обвинили в сексуальных домогательствах и изнасиловании. А в США - подозревают в сговоре с целью совершению компьютерного взлома. Но представители WikiLeaks уверены, американские власти хотят возбудить против их руководителя дело о шпионаже.

Вопрос об экстрадиции Ассанжа в США продолжится 2 мая в Вестминстерском магистратском суде.

Адвокат основателя WikiLeaks Марк Саммерс сообщил сегодня в суде, что его подзащитный опасался, что власти США могут его похитить. Также его пугало то, что Минюст США предъявит обвинения, которые будут грозить многолетним тюремным заключением, пребыванием в тюрьме Гуантанамо или вовсе смертной казнью.

- Мы считаем, что эти страхи были вполне обоснованны, – подчеркнул адвокат адвокат. - Таким образом, решив просить убежища в посольстве Эквадора, опасаясь экстрадиции из Швеции в США, где ему могли грозить серьезные обвинения и одиночное заключение, он полагал, что использует свое законное право на защиту от преследования.

По его словам, добровольное заточение Ассанжа в посольстве Эквадора можно приравнять к реальному тюремному заключению. В диппредставительстве основатель WikiLeaks провел семь лет.

Саммерс добавил, что врачи диагностировали у Ассанжа средней тяжести депрессию, инфекции дыхательных путей и проблемы с зубами, которые стали результатом долгого пребывания в посольстве.

- Тот факт, что он все равно решил оставаться в посольстве Эквадора, несмотря на депрессию и боль, возможно продемонстрируют вам насколько серьезны были его страхи, связанные с экстрадицией в США, – сказал Саммерс.

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Видео того, как Ассанжа выводят из посольства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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