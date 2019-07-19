2019-07-19T00:45:24+03:00
В мире

Сенатский комитет одобрил кандидатов Трампа на посты глав Пентагона и КНШ ВС

Теперь их назначение должен поддержать сенат в полном составе
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Претендент на пост главы Пентагона Марк ЭсперПретендент на пост главы Пентагона Марк ЭсперФото: REUTERS
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В четверг, 18 июля, сенатский комитет по делам вооруженных сил США на закрытом заседании одобрил предложенные президентом Дональдом Трампом кандидатуры Марка Эспера на пост министра обороны и Марка Милли – на должность главы Комитета начальников штабов (КНШ) американских ВС.

Председатель комитета, сенатор-республиканец Джеймс Инхоф, сообщил, что обоих претендентов сенаторы поддержали единогласно. Теперь, если президентских кандидатов на посты глав Пентагона и КНШ поддержит сенат в полном составе, Эспер и Милли будут приведены к присяге.

«Я ожидаю, что сенат утвердит их к понедельнику», - приводит слова Инхофа ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее Дональд Трамп сообщил, что врио шефа Пентагона Патрик Шанахан «сделал выбор в пользу семьи» и решил уйти в отставку, а исполнять обязанности руководителя американского военного ведомства будет командующий сухопутными войсками Марк Эспер, который, по словам президента, «отлично справится» с этой работой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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