2019-07-19T08:45:46+03:00
Политика

Украина хочет купить у Польши списанные ракетные катера

Metalowiec и Rolnik не эксплуатируются с 2013 года
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Катер ORP MetalowiecКатер ORP MetalowiecФото: Википедия
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Украина рассматривает возможность покупки больших ракетных катеров ORP Metalowiec и ORP Rolnik проекта 1241РЭ, которые были списаны Польшей еще в конце 2013 года.

Корабли вошли в состав Военно-морских сил республики во второй половине 1980-х годов, а уже в 21 веке были переданы Агентству военного имущества. Их выставили на продажу по цене 210 тысяч долларов. При этом за время простоя катера несколько раз протекали.

Украинский милитаристский портал сообщает, что представители ВМС незалежной уже осмотрели корабли в рамках оценки целесообразности их приобретения. Окончательное решение еще не принято.

К слову, береговая охрана США в прошлом году просто "подарила" Киеву два списанных патрульных катера Cutters Drummond и Cushing класса Island. Корабли находились в таком плачевном состоянии, что даже не могли самостоятельно переплыть океан.

Даже китайские СМИ не могли не обратить внимание на то, в каком запущении находится флот Украины. Сайт kp.ru писал, что ранее они высмеяли один из катеров этой страны, назвав его "рыбацкой лодкой".

ИСТОЧНИК KP.RU

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