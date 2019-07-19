МИД РФ: Москва не возражает против расширения нормандского формата

СЕГОДНЯ 13:11 2019-07-19T13:11:04+03:00

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Москва никогда не возражала против инициатив расширения нормандского формата, в том числе путем включения в переговоры Вашингтона и Лондона. Соответствующие заявление сделал заместитель главы МИД РФ Григорий Карасин, отметив, что свое согласие должны дать Берлин и Париж.

«Ранее ее активно педалировал Петр Порошенко, настойчиво добиваясь включения США в "нормандский формат". Теперь настала очередь Владимира Александровича Зеленского выступать со схожими предложениями. Российская сторона не раз говорила, что не возражает против подобных инициатив. Главное, чтобы другие участники переговорного процесса в рамках "нормандского квартета" - ФРГ и Франция - были бы с этим согласны. А в этом уверенности нет», - передают РИА Новости слова дипломата.

Напомним, 7 июля, украинский лидер Владимир Зеленский на своей странице в фейсбуке предложил президенту России Владимиру Путину встретиться на нейтральной территории в Минске и обсудить «чей Крым, кого там нет на Донбассе» в компании с лидерами США, премьером Великобритании, канцлером ФРГ и президентом Франции.

Позже министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что предложение главы незалежной имеет право на существование. Президент России заявил, что Москва не отказывалась от расширения Нормандского формата. Однако в Берлине, Вашингтоне и Лондоне сообщили, что никаких официальных предложений от украинского лидера не получали.

ИСТОЧНИК KP.RU