2019-07-19T13:32:09+03:00
Политика

Священник изгнал злых духов из Конгресса США

Очередное заседание Палаты представителей началось с обряда экзорцизма [видео]
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Священник Пэт КонройСвященник Пэт КонройФото: скриншот с видео
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Очередной заседание Палаты представителей Конгресса США началось с обряда изгнания злых духов. Священника Пэта Конроя попросили провести экзорцизм после того, как в среде законодателей начались бурные споры относительно резолюции, направленной против американского президента Дональда Трампа.

Сайт kp.ru писал, что членов палаты возмутили оскорбительные высказывания главы государства в адрес женщин-демократов, которые прибыли в США из других стран. Трамп рекомендовал им вернуться на родину вместо того, чтобы указывать американцам, как жить и управлять государством.

"Это были трудные недели споров, во время которых темные силы, похоже, играли свою роль. Теперь я изгоняю всех духов тьмы из этого места, всех духов не от Господа", — говорится в тексте молитвы, запись которой была опубликована в Twitter.

В Конгрессе США провели обряд изгнания злых духов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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