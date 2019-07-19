Священник изгнал злых духов из Конгресса США
Очередной заседание Палаты представителей Конгресса США началось с обряда изгнания злых духов. Священника Пэта Конроя попросили провести экзорцизм после того, как в среде законодателей начались бурные споры относительно резолюции, направленной против американского президента Дональда Трампа.
Сайт kp.ru писал, что членов палаты возмутили оскорбительные высказывания главы государства в адрес женщин-демократов, которые прибыли в США из других стран. Трамп рекомендовал им вернуться на родину вместо того, чтобы указывать американцам, как жить и управлять государством.
"Это были трудные недели споров, во время которых темные силы, похоже, играли свою роль. Теперь я изгоняю всех духов тьмы из этого места, всех духов не от Господа", — говорится в тексте молитвы, запись которой была опубликована в Twitter.
В Конгрессе США провели обряд изгнания злых духов.
ИСТОЧНИК KP.RU