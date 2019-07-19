СЕГОДНЯ 18:31 2019-07-19T18:31:03+03:00

Число отравившихся едой из вендинговых автоматов в Москве выросло до 75 Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Рост числа зарегистрированных случаев связан с поздним обращением за медпомощью

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Число отравившихся едой из вендинговых аппаратов Healthy food в Москве выросло до 75 человек. Такие данные предоставили в столичном управлении Роспотребнадзора.

«По состоянию на 15:00 мск 19 июля зарегистрировано 75 случаев заболеваний острой кишечной инфекцией», - передает ТАСС сообщение ведомства, в котором пояснили, что рост числа зарегистрированных случаев связан не с новыми заболеваниями, а с поздним обращением за медпомощью.

Как ранее сообщал скайт kp.ru, у большинства заболевших диагностирован сальмонеллез. Госпитализация понадобилась 26 пострадавшим.

Напомним, ранее по факту массового отравления Роспотребнадзор начал расследование и обнаружил множество нарушений в цехе компании.

В свою очередь Healthy food объявила о приостановки производства до конца текущей недели для проведения качественных проверок сырья.

ИСТОЧНИК KP.RU