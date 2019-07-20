СЕГОДНЯ 14:48 2019-07-20T14:48:29+03:00

Британский комитет Cobra рекомендовал судам не приближать к водам Ормузского пролива Фото: СОЦСЕТИ

Изменить размер текста: A A

Британский правительственный комитет Cobra, который занимается разрешением чрезвычайных ситуаций, порекомендовал судам Соединенного Королевства временно не приближаться к водам Ормузского пролива. Пока советы по ограничению временные, сообщает Press Association.

Представитель британского правительства заявил о таком решении на срочном заседании.

- Мы сохраняем глубокую обеспокоенность недопустимыми действиями Ирана, которые представляют собой очевидный вызов международной свободе судоходства, - добавил сотрудник правительства.

Напомним, что спецподразделение Ирана, корпус стражей исламской революции, заявило о захвате британского нефтяного танкера Stena lmpero. На борту находится 23 человека, 3 из них россияне. Власти Ирана заявляют, что судно нарушило международные правила. Глава МИД Великобритании Джерем Хант пригрозил Тегерану серьезными последствиями, если моряков не отпустят. Но Иран не намерен отпускать их до окончания расследования.

К ситуации подключились и США. Америка готовит операцию для защиты судоходства на Ближнем Востоке.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/721347" frameborder="0"></iframe> Захваченный британский танкер.

ИСТОЧНИК KP.RU