Из-за Бориса Джонса замглавы МИД Великобритании ушел в отставку

СЕГОДНЯ 13:22 2019-07-22T13:22:28+03:00

Алан Дункан не согласен с подходом основного претендента на пост главы премьер-министра по вопросу Brexit

Изменить размер текста: A A

В понедельник, 22 июля, замглавы Министерства иностранных дел Великобритании Алан Дункан ушел в отставку со своего поста, поскольку он не поддерживает политику основного претендента на пост главы Консервативной партии и премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.

Главной причиной стал подход Джонсона к вопросу выхода королевства из Евросоюза. Претендент на пост главы парламента Великобритании рассматривает сценарий «жесткого» Brexit без соглашения с Брюсселем. В свою очередь, замглавы МИД выступает резко против такой политики.

Напомним, ранее Джонсон в очередной раз допустил возможность приостановки работы Палаты общин британского парламента до реализации Brexit. Он также заявлял, что Британия покинем ЕС 31 октября «в любом случае».

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила, что покинет свой пост 7 июня этого года. Джонсона называют главным кандидатом на освободившуюся должность.

ИСТОЧНИК KP.RU