2019-07-23T15:33:34+03:00
Политика

В Госдуме оценили идею США о патрулировании Ормузского пролива

Американцы хотят создать международную комиссию для обеспечения безопасного судоходства в регионе
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по обороне Александр Шерин. Фото: Марат Абулхатин/фотослужба Госдумы РФ/ТАССПервый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по обороне Александр Шерин. Фото: Марат Абулхатин/фотослужба Госдумы РФ/ТАСС
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Первый заместитель комитета Государственной думы по обороне Александр Шерин заявил, что американцы используют любой повод для обозначения своего военного присутствия в мире и демонстрации "надменного отношения к международному праву". Часть такой политики, по мнению депутата, является и идея о формировании коалиции для патрулирования Ормузского пролива.

Сайт kp.ru писал, что такая инициатива прозвучала на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке и задержания британского нефтяного танкера Stena lmpero иранскими силовиками.

"Дело в том, что сегодня Соединённые Штаты сами определяют, к чему они имеют отношение, а к чему нет. Международные институты сдерживания и противовесов не работают, больше нет независимых организаций, которые бы не плясали под дудку США", - цитирует телеканал RT Шерина.

По словам зампреда, американцы постоянно создают "какие-то коалиции", вмешиваются во внутренние дела государств и "абсолютно безнаказанно кого-то в чём-то обвиняют". При этом Иран Соединенные Штаты недооценивают, считает депутат. Создание коалиции приведет лишь к появлению еще одного очага напряжения в регионе.

Захваченный британский танкер.

ИСТОЧНИК KP.RU

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