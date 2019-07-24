2019-07-24T06:45:35+03:00
Политика

В Минобороны Китая прокомментировали инцидент с Южной Кореей над Японским морем

Представитель военного ведомства КНР заявил, что российские и китайские самолеты осуществляли плановое патрулирование
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Российский стратегический бомбардировщик Ту-95. Фото: Юрий Смитюк/ТАССРоссийский стратегический бомбардировщик Ту-95. Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
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Официальный представитель министерства обороны КНР старший полковник У Цянь прокомментировал вчерашний инцидент над Японским морем, Он заявил, что самолеты Военно-воздушных сил Китая и Воздушно-космических сил России осуществляли плановое патрулирование в рамках годового плана взаимодействия.

Напомним, как писал сайт kp.ru, во вторник Комитет начальников штабов вооруженных сил Республики Корея заявил, что три российских и два китайских военных самолета нарушили воздушное пространство Южной Кореи в районе островов Токто (Такэсима), истребители ВВС страны поднимались на перехват.

«Что касается воздушного инцидента, то я бы хотел напомнить, что Китай и Россия осуществляют всеобъемлющую стратегическую координацию. Это патрулирование являлось одним из пунктов взаимодействия и осуществлялось в рамках годового плана взаимодействия военных ведомств двух стран», - приводит слова представителя Минобороны Китая ТАСС.

Перехват российских самолетов южнокорейскими истребителями.

ИСТОЧНИК KP.RU

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