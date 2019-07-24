2019-07-24T18:32:32+03:00
Политика

Против Порошенко возобновили дело о попытке захвата власти

В отношении экс-президента незалежной и его команды ведется 11 расследований
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Против Порошенко возобновили дело о попытке захвата властиПротив Порошенко возобновили дело о попытке захвата властиФото: REUTERS
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В среду, 24 июля, Генпрокуратура Украины возобновила уголовное дело «о попытке захвата власти» экс-президентом незалежной Петром Порошенко, когда он объявил военное положение во время инцидента в Керченском проливе в ноябре прошлого года.

Пресс-секретарь Государственного бюро расследований Украины Анжелика Иванова сообщил, что следователи узнали о возобновлении производства из Единого реестра досудебных расследований и ожидают официального подтверждения от процессуального руководства.

Как сообщал сайт kp.ru, 24 июля Порошенко пришел на допрос по делу об отмывании преступных доходов и легализации в офшорах акций завода «Кузница на Рыбальском».

Напомним, 17 июля на экс-президента Украины и членов его команды возбудили уже одиннадцатое уголовное дело за легализацию доходов, полученных преступным путем и превышение служебных полномочий. Изначального Порошенко обвинили в госизмене из-за инцидента в Керченском проливе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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