Порошенко пришел на допрос в Госбюро расследований Украины

СЕГОДНЯ 14:27 2019-07-24T14:27:39+03:00

В отношении экс-президента незалажной и его команды завели уже 11 уголовных дел

Изменить размер текста: A A

В среду, 24 июля, экс-президент незалежной Петр Порошенко пришел на допрос в Государственное бюро расследований Украины. Его расспросят о деле об отмывании преступных доходов и легализации в офшорах акций завода «Кузница на Рыбальском».

«Пятый президент Петр Порошенко пришел на допрос в Государственное бюро расследований», - со ссылкой на источник в бюро сообщает издание «Украинская правда».

Как писал ранее сайт kp.ru, изначально допрос был назначен на среду, 17 июля, но экс-глава Украины не явился в назначеный день, сославшись на загруженность графика. Директор Государственное бюро расследований Роман Труба сообщил, что Порошенко будет вызван на допрос повторно для проведения следственных мероприятий.

В тот же день на экс-президента и членов его команды возбудили уже одиннадцатое уголовное дело за легализацию доходов, полученных преступным путем и превышение служебных полномочий. Напомним, изначального экс-президента Украины обвинили в госизмене из-за инцидента в Керченском проливе.

ИСТОЧНИК KP.RU