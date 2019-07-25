Трамп надеется, что Мексика направит к границе с США больше военных
Президент США Дональд Трамп надеется, что власти Мексики направят еще больше своих солдат к границе с Соединенными Штатами.
Беседуя с журналистами на Южной лужайке Белого дома перед вылетом в Западную Виржинию, хозяин Овального кабинета объявил, что сейчас на границе находится свыше 20 тысяч мексиканских военнослужащих, передает агентство Reuters.
«И они, скорее всего, разместят еще», - предположил он.
Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, в конце мая Дональд Трамп объявил, что Соединенные Штаты с 10 июня вводят 5%-ные ввозные пошлины на все мексиканские товары, а потом каждый месяц будут их повышать еще на 5%, пока власти Мексики не остановят поток нелегальных мигрантов, пытающихся прорваться на территорию Штатов через границу.
«Чем выше пошлины, тем больше компаний, которые вернутся в США!» - заявил тогда Трамп.
ИСТОЧНИК KP.RU