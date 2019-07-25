2019-07-25T03:59:05+03:00
Политика

Трамп надеется, что Мексика направит к границе с США больше военных

Американский лидер сообщил, что сейчас там находится свыше 20 тысяч мексиканских солдат
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Президент США Дональд ТрампПрезидент США Дональд ТрампФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Президент США Дональд Трамп надеется, что власти Мексики направят еще больше своих солдат к границе с Соединенными Штатами.

Беседуя с журналистами на Южной лужайке Белого дома перед вылетом в Западную Виржинию, хозяин Овального кабинета объявил, что сейчас на границе находится свыше 20 тысяч мексиканских военнослужащих, передает агентство Reuters.

«И они, скорее всего, разместят еще», - предположил он.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, в конце мая Дональд Трамп объявил, что Соединенные Штаты с 10 июня вводят 5%-ные ввозные пошлины на все мексиканские товары, а потом каждый месяц будут их повышать еще на 5%, пока власти Мексики не остановят поток нелегальных мигрантов, пытающихся прорваться на территорию Штатов через границу.

«Чем выше пошлины, тем больше компаний, которые вернутся в США!» - заявил тогда Трамп.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Глава МИД Турции обсудил с белорусским коллегой нападение на дипломата
Немецкий актер Тиль Швайгер посмеялся над новым министром обороны Германии
Эрдоган в Анкаре встретился с премьером Малайзии
Трамп: То, что пытался защищать Мюллер, защитить было невозможно
Yonhap: КНДР запустила две ракеты
Мюллер не рассматривал возможность того, что Трамп был «российским агентом»
Навального арестовали на 30 суток
Версия следствия: нападение на белорусского дипломата в Анкаре совершено на бытовой почве
На Украине решили ввести новые санкции против России
Объявившего голодовку Шестуна перевели из СИЗО в психбольницу
В белорусского дипломата выстрелили в Турции
Путин выразил соболезнования в связи гибелью детей в лагере "Холдоми"
Китай и Южная Корея обсудят проведение морской границы
МИД РФ осудил блокировку российского сайта в Латвии
Карел Готт отменил юбилейный концерт в Чехии из-за болезни
Объявлены имена 13 претендентов на Букеровскую премию