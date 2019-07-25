МИД РФ: российские самолеты не залетали на территорию Южной Кореи

СЕГОДНЯ 21:28 2019-07-25T21:29:12+03:00

В Москве состоялось обсуждение недавнего инцидента в небе над Японским морем

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Российские самолеты не нарушали воздушное пространство Южной Кореи и выполняли полет в полном соответствии с международными нормами. Такое заявление заместитель министра иностранных дел РФ Игорь Моргулов сделал на встрече с послом республики в Москве Ли Сок Пэ.

Обсуждение вопроса состоялось в Москве по просьбе самого сотрудника южнокорейской дипломатической миссии.

"С российской стороны было заявлено, что, по данным объективного контроля, нарушений воздушного пространства иностранных государств допущено не было, российские летчики действовали строго в соответствии с положениями международного права", - сообщается на сайте МИД РФ.

Оба дипломата в ходе встречи заявили о необходимости укрепления взаимодействия и сотрудничества между странами, в том числе по военной линии, а также обменялись мнениями по вопросам двусторонней повестки, включая ситуацию на Корейском полуострове.

К слову, ранее в четверг, 25 июля, еще одна встреча представителей России и Южной Кореи состоялась в Сеуле. Стороны также обсуждали инцидент в небе над Японским морем. Об этом писал сайт kp.ru.

Перехват российских самолетов южнокорейскими истребителями.

ИСТОЧНИК KP.RU