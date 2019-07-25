МИД РФ: российские самолеты не залетали на территорию Южной Кореи
Российские самолеты не нарушали воздушное пространство Южной Кореи и выполняли полет в полном соответствии с международными нормами. Такое заявление заместитель министра иностранных дел РФ Игорь Моргулов сделал на встрече с послом республики в Москве Ли Сок Пэ.
Обсуждение вопроса состоялось в Москве по просьбе самого сотрудника южнокорейской дипломатической миссии.
"С российской стороны было заявлено, что, по данным объективного контроля, нарушений воздушного пространства иностранных государств допущено не было, российские летчики действовали строго в соответствии с положениями международного права", - сообщается на сайте МИД РФ.
Оба дипломата в ходе встречи заявили о необходимости укрепления взаимодействия и сотрудничества между странами, в том числе по военной линии, а также обменялись мнениями по вопросам двусторонней повестки, включая ситуацию на Корейском полуострове.
К слову, ранее в четверг, 25 июля, еще одна встреча представителей России и Южной Кореи состоялась в Сеуле. Стороны также обсуждали инцидент в небе над Японским морем. Об этом писал сайт kp.ru.
Перехват российских самолетов южнокорейскими истребителями.
ИСТОЧНИК KP.RU