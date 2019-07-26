По делу о митингах в Тбилиси задержали экс-министра обороны Грузии
По делу об июньских митингах и беспорядках в Тбилиси задержан бывший министр обороны Грузии, основатель и лидер движения «Победившая Грузия» Ираклий Окруашвили.
Как сообщает Первый канал Общественного вещания Грузии, экс-главу Минобороны страны задержали, когда он ехал на машине по столице, ему предъявлено обвинение по статье «организация насилия, руководство или участие в нем». В общей сложности по этому делу уже задержаны 17 человек.
Представитель грузинского МВД Мамука Челидзе на брифинге в четверг рассказал о расследовании. По его словам, следствие установило, что «задержанные люди во время событий, развивающихся на прилегающей к парламенту территории, участвовали в групповом насилии, нападении на полицейских и организованно, штурмом пытались ворваться в здание парламента».
Напомним, 20 июня в Грузии вспыхнули массовые народные волнения и протесты, направленные, в первую очередь, против россиян. Поводом для беспорядков и столкновений толпы с полицией стало то, что один из членов российской делегации сел на место спикера грузинского парламента во время визита в Тбилиси.
Президент России Владимир Путин в связи с возникшей угрозой для жизни и здоровья наших соотечественников с 8 июля ввел временный запрет на пассажирское авиасообщение с Грузией.
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ИСТОЧНИК KP.RU