2019-07-26T02:10:58+03:00
Политика

Сенат США предложил голосовать по старинке, чтобы хакеры не могли влиять на выборы

В докладе сенатского комитета по разведке содержится рекомендация «воздержаться» от повсеместного онлайн-голосования
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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В сенате США заявили, что иностранное "вмешательство" не повлияло на итоги выборов 2016 годаВ сенате США заявили, что иностранное "вмешательство" не повлияло на итоги выборов 2016 годаФото: REUTERS
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В сенатском комитете по разведке придумали, как уберечься от «иностранного вмешательства» в американские выборы: нужно отказаться от онлайн-голосования, чтобы лишить хакеров возможности атаковать электронные системы и тем самым защитить избирательный процесс.

Об этом говорится в докладе комитета, составленном по итогам выступления спецпрокурора США Роберта Мюллера в конгрессе.

«Штатам стоит воздержаться от (повсеместного) внедрения онлайн-голосования», - рекомендуют авторы документа, уточняя, что главный аргумент в пользу голосования с помощью интернета – это возможность принять участие в выборах для военных во время службы в армии.

Члены комитета по разведке также призвали правительства США, «несмотря на расходы», усилить «киберкомпетенцию и возможности МВБ и ФБР, а также осуществить переоценку имеющихся у них сегодня полномочий по управлению усилиями обеспечения защиты от киберугроз из-за рубежа».

«Кибербезопасность должна стать приоритетом для выборной инфраструктуры», - цитирует доклад РИА Новости.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 24 июля экс-спецпрокурор Мюллер практически весь день выступал перед двумя комитетами палаты представителей конгресса – юридическим и по разведке.

Отвечая на вопросы законодателей он, в частности, заявил, якобы Москва «широко и систематически вмешивалась» в американские выборы. Но подчеркнул: его расследование не установило никаких фактов «сговора Трампа с Кремлём по вмешательству в выборы».

ИСТОЧНИК KP.RU

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