2019-07-26T04:18:22+03:00
Политика

В госдепе пока не знают, Трамп введет санкции против Турции из-за С-400

Представитель ведомства отметила, что США стараются сохранить отношения с Анкарой
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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В госдепартаменте США заявили, что стараются сохранить отношения с ТурциейВ госдепартаменте США заявили, что стараются сохранить отношения с ТурциейФото: REUTERS
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Когда президент США Дональд Трамп примет решение о санкциях против Турции в ответ на приобретение российских зенитно-ракетных систем (ЗРС) С-400, пока неизвестно: конкретных сроков введения подобных ограничений закон «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA) не предусматривает. Так ответила на вопросы журналистов официальный представитель госдепартамента Морган Ортэгус.

«Что касается CAATSA, конкретных сроков принятия санкций нет. Мы продолжаем, конечно, обсуждать это с Турцией», - сказал она.

«Важно помнить, что Турция, конечно, является союзником по НАТО, и действия, которые мы предприняли к настоящему моменту, были значительны», - добавила Морган Ортэгус.

Объясняя, почему Вашингтон тянет с принятием решения, руководитель пресс-службы американского внешнеполитического ведомства заявила, что необходимо «пытаться сохранить условия для обсуждения в дипломатических рамках и сохранить отношения» между двумя странами, передает ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее ее шеф, госсекретарь США Майкл Помпео, предложил Турции не вводить в строй купленные у России С-400.

ИСТОЧНИК KP.RU

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