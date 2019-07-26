Помпео предложил Турции не вводить в строй купленные у России С-400

СЕГОДНЯ 01:01 2019-07-26T01:14:23+03:00

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Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что Соединенные Штаты предпочли бы, чтобы Турция не вводила в строй приобретенные ею российские зенитно-ракетных системы (ЗРС) С-400.

«Мы ясно давали понять туркам, что развертывание С-400 является недопустимым», - сказал он в интервью агентству Bloomberg.

Глава американского внешнеполитического ведомства напомнил, что Вашингтон «в наказание за ослушание» исключил Анкару из программы поставок истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35.

«Может последовать ещё больше санкций, но, честно говоря, мы предпочли бы, чтобы С-400 не были введены в строй», - добавил Помпео.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее госсекретарь США в ходе телефнного разговора с турецким министром иностранных дел Мевлютом Чавушоглу выразил «разочарование Соединенных Штатов» в связи с тем, что Анкара, несмотря на все увещевания и угрозы Вашингтона, осталась в этом вопросе непреклонной.

Накануне министерство национальной обороны Турции сообщило о завершении первого этапа поставок российских зенитно-ракетных комплексов С-400. О

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ИСТОЧНИК KP.RU