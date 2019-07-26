В Германии снова побит температурный рекорд

СЕГОДНЯ 15:59 2019-07-26T15:59:25+03:00

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В пятницу, 26 июля, недалеко от немецкого города Линген в федеральной земле Нижняя Саксония температура воздуха поднялась до 42,6 °C, таким образом был побит предыдущий температурный рекорд Германии, который был зафиксирован накануне, 25 июля, в городе Гайленкирхене, когда столбик термометра показывал 40,5 °C. Об этом сообщила Метеорологическая служба ФРГ в Twitter.

Как сообщал ранее сайт kp.ru, жаркая погода наблюдается почти на всей территории Германии. Такие температуры в Германии даже мешает проведению поисково-спасательных операций.

Температурный рекорд был побит и во Франции. Самую высокую температуру отметили в коммуне Сен-Мор. Воздух прогрелся до 43,6 °C.

В июле по всей Европе наблюдается аномальная жара. Ранее температурный рекорд был зафиксирован и в нидерландском городе Гилзе-Рейен. 25 июля столбики термометров показывают 38,8 °C. В тот же день исторического максимума столбики термометров достигли во Франции, Британии.

ИСТОЧНИК KP.RU