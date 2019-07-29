Британка догола разделась из-за аномальной жары

СЕГОДНЯ 11:58 2019-07-29T11:58:10+03:00

Женщина в одной лишь обуви прошлась по улице [видео]

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Сильная жара в Европе по-прежнему не стихает. Во Франции побит абсолютный рекорд. Накануне температура воздуха там поднялась до 43,6 градусов. Каждый по-своему справляется с жарой. В Великобритании, которая известна своими дождями и туманами, женщина решилась на крайние меры.

В восточной части Лондона девушка разделась до гола из-за невыносимой жары. В таком видео она прошлась по улице, ничуть не стесняясь своей наготы. На ней была лишь легкая летняя обувь и сумочка в руках. Она перешла через дорогу, попутно крича на мужчину, который шел впереди и даже не обернулся на обнаженную даму. Дефиле голой женщины попало на видео. Его опубликовал в своем аккаунте в Twitter молодой человек.

Пользователи соцсетей не стали осуждать женщину. Многие писала, что жара и не такое способна сделать с человеком.

- Чувствую, весь Лондон готов последовать ее примеру, - написал один из комментаторов.

Причем это не единичный случай. Один из пользователей в ответ на пост прислал фотографию голого мужчины, сообщив, что «они на одной волне».

Ученые объяснили почему в Европе аномальная жара, а в России ливни и холод. По их мнению, Земля вступила в новую климатическую эпоху.

ИСТОЧНИК KP.RU