Правитель Дубая и его бежавшая супруга делят детей в лондонском суде

СЕГОДНЯ 18:26 2019-07-30T18:26:22+03:00

Принцесса часто бывала на скачках в Англии в компании мужа. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Правитель Дубая шейх Мохаммед бен Рашид Аль-Мактума в суде разбирается со своей сбежавшей женой Хайя бинт Аль-Хусейн. Слушания по делу начались в палате по семейным делам Высокого суда Лондона.

Шейх настаивает на разводе и требует оставить себе двух совместных детей. Женщина тоже вступилась в борьбу за отпрысков. К тому же, беглянка обратилась и в другую инстанцию. Просит признать брак насильственным и выдать ей охранный ордер для защиты от угроз и домогательств.

Ранее Sun сообщал подробности побега. По данным издания, женщина увезла из восточной страны не только дочку и сына, но и солидную сумму в 31 миллион фунтов. Это около 39 миллионов долларов. Первый приют Хайи бинт Аль-Хусейн был в Германии, но страна ее не приняла. Тогда женщина переехала в Лондон, где и пытается отстоять свои права на детей.

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/717457" frameborder="0"></iframe> Принцесса Хая: такая-сякая сбежала из дворца!.Младшая жена Мохаммеда Бин Рашида сбежала от него, прихватив с собой детей и почти $39 млн

ИСТОЧНИК KP.RU