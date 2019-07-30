Правитель Дубая и его бежавшая супруга делят детей в лондонском суде
Правитель Дубая шейх Мохаммед бен Рашид Аль-Мактума в суде разбирается со своей сбежавшей женой Хайя бинт Аль-Хусейн. Слушания по делу начались в палате по семейным делам Высокого суда Лондона.
Шейх настаивает на разводе и требует оставить себе двух совместных детей. Женщина тоже вступилась в борьбу за отпрысков. К тому же, беглянка обратилась и в другую инстанцию. Просит признать брак насильственным и выдать ей охранный ордер для защиты от угроз и домогательств.
Ранее Sun сообщал подробности побега. По данным издания, женщина увезла из восточной страны не только дочку и сына, но и солидную сумму в 31 миллион фунтов. Это около 39 миллионов долларов. Первый приют Хайи бинт Аль-Хусейн был в Германии, но страна ее не приняла. Тогда женщина переехала в Лондон, где и пытается отстоять свои права на детей.
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