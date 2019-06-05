2019-06-05T08:51:57+03:00
Политика

Борис Джонсон: Британцы нам не простят новой отсрочки Brexit

Экс-глава МИД заявил однопартийцам, что очередной перенос сроков выхода из ЕС угрожает существованию «великой партии» консерваторов
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Бывший министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон считается наиболее вероятным преемником Терезы Мэй на посту премьераБывший министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон считается наиболее вероятным преемником Терезы Мэй на посту премьераФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Бывший министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон, который считается наиболее вероятным преемником Терезы Мэй на посту премьера и лидера правящей Консервативной партии, накануне общался с депутатами-однопартийцами. Экс-мэр Лондона объяснял им, чем грозит новый перенос сроков выхода Соединенного Королевства из Евросоюза.

«Мы столкнулись с экзистенциальным кризисом, и нас не простят, если мы не осуществим Brexit 31 октября. Нам нужно осознать глубину проблем, с которыми мы сталкиваемся», - заявил Джонсон парламентариям.

По его словам, очередная отсрочка «развода» с ЕС ставит под угрозу само существование Консервативной партии, и на сегодняшний день тори оказались перед выбором между своевременной реализацией Brexit и «потенциальным исчезновением этой великой партии», передает газета The Daily Telegraph.

По данным издания, ради выступления перед парламентариями Борис Джонсон отказался от личной встречи с находящимся в Лондоне президентом США Дональдом Трампом, ограничился телефонной беседой с «добрым другом».

Напомним, как писал сайт kp.ru, на пост британского премьера претендуют 11 консерваторов, а кто из них в итоге возглавит правительство, станет известно до 28 июня.

Мэй со слезами на глазах объявляет об отставке.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Последствия Brexit: Британия выходит из ЕС»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Захарова оценила стратегию "возвращения Крыма" Зеленского
"Обвинения, как у 11-летнего ребенка" : Мэр Лондона ответил на критику со стороны Трампа
США заявят России на встрече в Иерусалиме о необходимости выхода иранских военных из Сирии
Россияне легче расстаются с деньгами в дни зарплаты и премий
В Сети появилось необычное видео спасения 74-летней туристки из Аризоны
Российские ученые назвали самые полезные ягоды
В США рассказали о базе данных ФБР, которая создана для распознавания лиц
В США сообщили о "небезопасном" перехвате самолета российским Су-35
Савченко: Украина навсегда потеряет Донбасс, если вступит в ЕС и НАТО
Постпред США при НАТО: Если Турция хочет получить F-35, она должна отказаться от С-400
ЧП на съемках «Джеймса Бонда – 25»: при взрыве пострадал человек
Госдепартамент: США и Россия запланировали встречи по вопросам контроля над вооружениями
Bloomberg: Deutsche Bank конфисковал 20 тонн золота Венесуэлы
Всемирный банк отметил рекордный рост экономики России в 2018 году
Кличко предложил Саакашвили возглавить свою партию УДАР
Очередного украинского эксперта выгнали из студии за оскорбление гостей передачи
Госдеп: США пока не смогли договориться с Россией по Сирии
Зеленский решил бороться с «Северным потоком – 2»
Forbes: Самой богатой женщиной в мире музыки стала Рианна
Имя преемника Мэй станет известно к концу июня
В России может появиться новый вид алиментов
Зеленский заявил, что не собирается объявлять дефолт на Украине
Греция требует от Германии возместить ущерб, нанесенный за время войн
Появилось видео госпитализации Бари Алибасова
Мэр Риги Дайнис Турлайс осудил санкции и призвал улучшать отношения с Россией