Борис Джонсон: Британцы нам не простят новой отсрочки Brexit
Бывший министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон, который считается наиболее вероятным преемником Терезы Мэй на посту премьера и лидера правящей Консервативной партии, накануне общался с депутатами-однопартийцами. Экс-мэр Лондона объяснял им, чем грозит новый перенос сроков выхода Соединенного Королевства из Евросоюза.
«Мы столкнулись с экзистенциальным кризисом, и нас не простят, если мы не осуществим Brexit 31 октября. Нам нужно осознать глубину проблем, с которыми мы сталкиваемся», - заявил Джонсон парламентариям.
По его словам, очередная отсрочка «развода» с ЕС ставит под угрозу само существование Консервативной партии, и на сегодняшний день тори оказались перед выбором между своевременной реализацией Brexit и «потенциальным исчезновением этой великой партии», передает газета The Daily Telegraph.
По данным издания, ради выступления перед парламентариями Борис Джонсон отказался от личной встречи с находящимся в Лондоне президентом США Дональдом Трампом, ограничился телефонной беседой с «добрым другом».
Напомним, как писал сайт kp.ru, на пост британского премьера претендуют 11 консерваторов, а кто из них в итоге возглавит правительство, станет известно до 28 июня.
Мэй со слезами на глазах объявляет об отставке.
ИСТОЧНИК KP.RU
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