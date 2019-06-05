Борис Джонсон: Британцы нам не простят новой отсрочки Brexit

СЕГОДНЯ 08:51 2019-06-05T08:51:57+03:00

Бывший министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон считается наиболее вероятным преемником Терезы Мэй на посту премьера Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Бывший министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон, который считается наиболее вероятным преемником Терезы Мэй на посту премьера и лидера правящей Консервативной партии, накануне общался с депутатами-однопартийцами. Экс-мэр Лондона объяснял им, чем грозит новый перенос сроков выхода Соединенного Королевства из Евросоюза.

«Мы столкнулись с экзистенциальным кризисом, и нас не простят, если мы не осуществим Brexit 31 октября. Нам нужно осознать глубину проблем, с которыми мы сталкиваемся», - заявил Джонсон парламентариям.

По его словам, очередная отсрочка «развода» с ЕС ставит под угрозу само существование Консервативной партии, и на сегодняшний день тори оказались перед выбором между своевременной реализацией Brexit и «потенциальным исчезновением этой великой партии», передает газета The Daily Telegraph.

По данным издания, ради выступления перед парламентариями Борис Джонсон отказался от личной встречи с находящимся в Лондоне президентом США Дональдом Трампом, ограничился телефонной беседой с «добрым другом».

Напомним, как писал сайт kp.ru, на пост британского премьера претендуют 11 консерваторов, а кто из них в итоге возглавит правительство, станет известно до 28 июня.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/710803" frameborder="0"></iframe> Мэй со слезами на глазах объявляет об отставке.

ИСТОЧНИК KP.RU