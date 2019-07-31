Задержанных в Керченском проливе украинских моряков могут отпустить в октябре

СЕГОДНЯ 09:37 2019-07-31T09:37:49+03:00

Украинских моряков могут отпустить домой уже в октябре Фото: REUTERS

За них готова поручиться уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова

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Задержанных в Керченском проливе моряков, которых обвиняют в нарушении госграниц России, могут отпустить уже в октябре. За них готова поручиться уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова. Об этом «Известиям» рассказал адвокат украинцев Николай Полозов.

Правозащитник уверяет, что в Следственное управление ФСБ РФ были направлены письма, подтверждающие, что моряки продолжат участвовать во всех следственных действиях даже после того, как их выпустят из-под стражи.

Источники в дипломатических кругах подтверждают, что Москва готова к такому шагу. 24 моряка могут быть переданы Киеву уже через несколько месяцев. Но произойдет это только после предоставления всех письменных гарантий с украинской стороны.

— Как только соответствующие лица в России получат необходимый документ от Украины и изучат его, можно будет обсуждать дальнейшие шаги. Но мы от своих слов не отказывались, — сказал источник.

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ИСТОЧНИК KP.RU