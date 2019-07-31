Число мигрантов у границы Мексики и США сократилось на 40%

СЕГОДНЯ 09:43 2019-07-31T09:43:24+03:00

Количество мигрантов, достигших границы Мексики с США, сократилось почти на 40% Фото: REUTERS

Если в мае беженцев было свыше 144 тысяч, то сейчас почти вдвое меньше

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Количество мигрантов, добравшихся до границы Мексики и США, сократилось почти на 40% с мая 2019 года. Об этом сообщил министр иностранных дел латиноамериканской страны Марсело Эбрард.

По его словам, достичь таких результатов удалось благодаря усилиям мексиканских властей по регулированию миграционных процессов.

"По нашим оценкам, за этот месяц мы имеем более 87 тыс. мигрантов, которые достигли северной границы страны, в мае их было более 144 тыс. Это значительное сокращение", - цитирует главу ведомства газета La Vanguardia.

Сайт kp.ru писал, что США и Мексика смогли заключить соглашение по мигрантам еще в начале июня. Американцы приостановили введение таможенных пошлин, а Мехико взамен пообещало начать активную борьбу с потоком беженцев. В скором времени к границе были направлены дополнительные силы.

ИСТОЧНИК KP.RU