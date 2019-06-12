2019-06-12T15:37:21+03:00
В мире

Трамп показал на пресс-конференцией "секретное соглашение" с Мексикой

Частично расшифровать текст документа удалось репортеру газеты Washington Post
Александр ДЖУМАЕВ
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Президент США Дональд ТрампПрезидент США Дональд ТрампФото: REUTERS
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Президент США Дональд Трамп на пресс-конференции издалека показал журналистам бумагу с "секретным соглашением" между США и Мексикой. Сфотографировать и частично расшифровать документ удалось журналисту газеты Washington Post Джэбину Ботсфорду.

"Правительство Мексики примет все необходимые шаги в рамках национального законодательства, чтобы ввести в действие соглашение, рассчитывая затратить на это не более 45 дней", - говорится в документе. Также сообщается, что "соглашение" подписали помощник госсекретаря США и помощник советника по правовым вопросам МИД Мексики.

Ранее Трамп заявлял, что основная часть договора с Мексикой пока не опубликована, однако министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард позже опроверг слова президента США. По словам Эбрарда, детали соглашения были озвучены еще на прошлой неделе; во вторник министр заявил, что Мехико может вернуться к обсуждению инициативы о "третьей безопасной стране" для мигрантов, если инициативы мексиканских властей по предотвращению миграции в США не принесут результата в течение 45 дней.

Как сообщал сайт kp.ru, Трамп объявил о введении пошлин на все товары из Мексики, которые будут действовать до того, как Мехико решит проблему нелегальных мигрантов, пытающихся попасть в США. В ответ на это власти Мексики приняли решение привлечь к охране границ страны с целью ограничения потока нелегалов около 6 тысяч военнослужащих Национальной гвардии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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