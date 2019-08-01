2019-08-01T11:41:14+03:00
Политика

Порошенко стал фигурантом дела о хищениях в армии

Экс-президент незалежной накопил больше десятка преступлений
Елена ГИЛЬМАНОВА
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На Украине начали еще одно расследование в отношении ПорошенкоНа Украине начали еще одно расследование в отношении ПорошенкоФото: REUTERS
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В отношении экс-президента незалежной Петра Порошенко и ряда высших должностных лиц из его окружения Государственное бюро расследований (ГБР) Украины возбудило еще одно дело о хищениях в армии. Об этом сообщил юрист Андрей Портнов, который заявил, что данное производство может «накрыть» десятки людей, приближенных к бывшему лидера страны.

По данному расследованию проходят экс-глава Нацбанка Валерия Гонтарева и работники «Укроборонпрома», которых обвиняют в организации многомиллионные перечисления валюты из концерна в офшоры под вымышленные контракты.

«Это позволило сразу похитить у украинской армии несколько миллиардов гривен, прикрываясь официальным решением правления НБУ», – сообщил Портнов.

Накануне, 29 июля, Государственное бюро расследований Украины возбудило уже двенадцатое уголовное дело в отношении Порошенко, которого подозревают и в давлении на судей. Напомним, началось все с обвинений экс-президента в государственной измене в связи с инцидентом в Керченском проливе, позже на бывшего главу государства посыпались различные обвинения, связанный с злоупотреблением властью и служебным положением, а также и незаконным обогащением.

Как сообщал ранее сайт kp.ru, Порошенко вызван на допрос 12 августа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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