Госбюро расследований Украины вызвало Порошенко на допрос 12 августа

СЕГОДНЯ 16:26 2019-07-30T16:26:25+03:00

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Во вторник, 30 июля, Государственное бюро расследований Украины вызывало экс-президента незалежной Петра Порошенко на допрос 12 августа

«Вызвали на 12 августа», - передает агентство «Украинские новости» слова источника в правоохранительных органах.

Напомним, 25 июля, в Госбюро расследований Украины начался допрос Порошенко по делу об отмывании преступных доходов и легализации в офшорах акций завода «Кузница на Рыбальском». Изначально допрос был назначен на 17 июля, но эск-презиент Украины не явился в назначеный день, однако пришел 24 июля после повторного вызова.

Накануне, 29 июля, Госбюро Украины возбудило уже двенадцатое уголовное дело в отношении бывшего президента страны. Его подозревают во вмешательстве в судебный процесс и давлении на судей. Началось все с обвинений в госизмене из-за инцидента в Керченском проливе, потом бывшего главу государства обвинили в злоупотреблении властью и служебным положением, а затем и в незаконном обогащение.

ИСТОЧНИК KP.RU