Убийцу блогерши арестовали на два месяца

СЕГОДНЯ 11:52 2019-08-01T12:02:19+03:00

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Никулинский районный суд города Москвы арестовал на два месяца Максима Гареева, подозреваемого в убийстве девушки-блогера в столице. Заседание проходило в закрытом режиме по ходатайству прокурора.

Ранее сайт kp.ru писал, что тело 25-летней Екатерины Караглановой нашли в квартире в престижном районе Раменки утром в субботу, 27 июля. Окровавленное тело девушки лежало в центре комнаты поверх большого чемодана. Екатерина скончалась от потери крови, убийца нанес ей пять ударом ножом в шею и грудь.

Вечером 30 июля следователи задержали подозреваемого в убийстве блогера-модели. 33-летний Максим Гареев спокойно находился в своей квартире в подмосковном городе Котельники. В ходе допроса мужчина признался в убийстве. Он рассказал, что у него было свидание с Екатериной, они переспали, а после этого - поссорились .Гареев утверждает, что Карагланова стала его оскорблять, в результате чего он вспылил и убил ее.

ИСТОЧНИК KP.RU