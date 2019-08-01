Самолеты Минобороны будут вылетать на тушение лесных пожаров не меньше 20 раз в сутки

СЕГОДНЯ 13:01 2019-08-01T13:01:04+03:00

Самолеты Ил-76 Минобороны будут вылетать на тушение пожаров в Сибири не меньше 20 раз в сутки Фото: АННА СЕМЕНЕНКО

В целом очаги возгорания распространились на площади более 3 миллионов гектаров

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В соответствии с разработанным планом-графиком Министерства обороны России самолеты Ил-76 будут вылетать на тушение лесных пожаров в Сибири не менее двадцати раз в сутки. Об этом сообщил заместитель министра обороны РФ Дмитрий Булгаков.

Замминистра уточнил, что к полетам военнослужащие приступили уже в четверг, 1 августа в 08:00 мск. и в интересах оперативной группы в аэропорту Емельяново находятся в готовности самолет Ан-26 и два вертолета военно-транспортной авиации Ми-8.

Как сообщал ранее сайт kp.ru, МЧС направило самолеты для тушения лесных пожаров в Сибири.

Напомним, масштабные лесные пожары охватили всю территорию Иркутской области, Красноярского края, частично в Бурятии и Республике Саха. В настоящее время в регионе введен режим чрезвычайного положения. Режим чрезвычайной ситуации введён в 5 регионах России.

ИСТОЧНИК KP.RU