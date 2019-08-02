В Японии казнили двух осужденных преступников

СЕГОДНЯ 13:19 2019-08-02T13:19:27+03:00

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По приказу японского министра юстиции Японии Такаси Ямаситы в Стране восходящего солнца казнили двух заключенных. Имена приговоренных к высшей мере наказания не распространяются.

На данный момент смертной казни в Японии ожидают свыше сотни человек. В основном такие приговоры приводятся в исполнение через повешение. Приведение в исполнение осуществляется только через несколько лет после приговора суда.

Последний раз такая мера наказания применялась в декабре прошлого года. Тогда также были казнены двое заключенных. В том же году были повешены 13 боевиков и руководителей запрещенной в России секты «Аум Синрике». Власти привели в исполнение смертные приговоры всем, кого приговорили к этой мере наказания за совершение теракта - газовой атаки в токийском метро 20 марта 1995 года.

ИСТОЧНИК KP.RU