2019-08-03T02:51:41+03:00
Общество

Владелец сафари-парка в Крыму пожалел, что Сибирь не отдали немцам в 1941-м

Олег Зубков заявил, что тогда в пожарах бы не погибло столько животных
Мария ИГНАТЬЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments3
Владелец зоопарка в Крыму пожалел, что Сибирь не отдали немцам в 1941-мВладелец зоопарка в Крыму пожалел, что Сибирь не отдали немцам в 1941-мФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
Изменить размер текста:

Владелец крымского сафари-парка для львов Олег Зубков в своем блоге написал, что нужно было в 1941 году отдать немцам Сибирь. Такое заявление он сделал на фоне масштабных пожаров в регионе, где горят десятки тысяч гектаров леса, отчего гибнут животные. Он обвинил чиновников в бездействии, заявив, что при немцах дороги якобы были бы хорошими, а тайга не горела.

- Каждый час огонь уничтожает миллионы кубометров древесины, обрывает миллионы жизней животных. Ради чего тогда наши деды отдавали свои жизни в Великую отечественную войну?! Нужно было тогда в 1941 все отдать немцам, - пишет в своем блоге Зубков.

Зубков опубликовал пост из блога у себя на странице в Facebook и получил шквал негативных комментариев.

- Буду настоятельно рекомендовать всем своим друзьям и знакомым не посещать ваш зоопарк. Вы негодяй, - написал один из пользователей соцсети Андрей Гольцунов.

- Немцы во время войны и без пожаров в Сибири полстраны нашей в руины превратили. Конечно, они потом бы все отстроили на костях наших граждан. А этому персонажу хотелось бы посоветовать думать, о чем он говорит, - пишет Сергей Ломинога.

Однако нашлись и те, кто поддержал блогера. Написав, что понимают его мысль и отчасти согласны с высказываем.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Создатели «Чернобыля» рассказали о вырезанной сцене
В Сирии при обстреле погиб один человек
Трамп заявил, что США и Россия попробуют договориться об ограничении ядерного оружия
Во Франции разбился самолет-амфибия, тушивший пожары
В России увеличили детские пособия для ряда семей
Синоптики объяснили погодные аномалии в России
В США начали разрабатывать запрещенные ДРСМД ракеты
В МИД РФ отреагировали на новые санкции США по делу Скрипалей
Журналист из Швейцарии объяснил, почему Крым никогда не станет украинским
Владимир Путин утвердил поправки о снижении НДС для ягод и фруктов до 20%
Владимир Путин подписал закон о продлении "дачной амнистии" до 2021 года
СК: Среди задержанных на акции 27 июля выявлено более 130 уклонистов
Минск и Москва готовы подписать документ по отмене роуминга в начале сентября этого года
Путин подписал закон, который упростит выдачу украинцам вида на жительство в России
В подмосковном Одинцово локализовали крупный пожар на мебельной фабрике
В Киеве получивших паспорта РФ украинцев вызвали на допросы
Правительство Москвы согласовало митинги на 10 и 11 августа на проспекте Сахарова
Грузинская певица Нино Катамадзе отменила концерт в Москве
Топ-менеджера фирмы, которая разрабатывает системы безопасности для банков, обокрали на полмиллиона рублей
Банковские мошенники обманули секретаря посольства Италии в Москве на 170 тысяч рублей
Индийский штат Джамму и Кашмир попросил туристов уехать из-за террористической угрозы
За сутки Минобороны потушило 60 очагов лесных пожаров в Сибири
Полиция советует гражданам воздержаться от участия в несогласованой акции 3 августа в Москве
Кучерена посоветовал спрашивать у МВД РФ разрешения на использование в фильмах полицейской формы