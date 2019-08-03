Владелец сафари-парка в Крыму пожалел, что Сибирь не отдали немцам в 1941-м

СЕГОДНЯ 02:51 2019-08-03T02:51:41+03:00

Владелец зоопарка в Крыму пожалел, что Сибирь не отдали немцам в 1941-м Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Олег Зубков заявил, что тогда в пожарах бы не погибло столько животных

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Владелец крымского сафари-парка для львов Олег Зубков в своем блоге написал, что нужно было в 1941 году отдать немцам Сибирь. Такое заявление он сделал на фоне масштабных пожаров в регионе, где горят десятки тысяч гектаров леса, отчего гибнут животные. Он обвинил чиновников в бездействии, заявив, что при немцах дороги якобы были бы хорошими, а тайга не горела.

- Каждый час огонь уничтожает миллионы кубометров древесины, обрывает миллионы жизней животных. Ради чего тогда наши деды отдавали свои жизни в Великую отечественную войну?! Нужно было тогда в 1941 все отдать немцам, - пишет в своем блоге Зубков.

Зубков опубликовал пост из блога у себя на странице в Facebook и получил шквал негативных комментариев.

- Буду настоятельно рекомендовать всем своим друзьям и знакомым не посещать ваш зоопарк. Вы негодяй, - написал один из пользователей соцсети Андрей Гольцунов.

- Немцы во время войны и без пожаров в Сибири полстраны нашей в руины превратили. Конечно, они потом бы все отстроили на костях наших граждан. А этому персонажу хотелось бы посоветовать думать, о чем он говорит, - пишет Сергей Ломинога.

Однако нашлись и те, кто поддержал блогера. Написав, что понимают его мысль и отчасти согласны с высказываем.

ИСТОЧНИК KP.RU