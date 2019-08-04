2019-08-04T06:57:15+03:00
Общество

Трамп назвал актом трусости стрельбу в Техасе

Во время стрельбы погибли 20 человек [видео]
Мария ИГНАТЬЕВА
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Трамп назвал актом трусости перестрелку в ТехасеТрамп назвал актом трусости перестрелку в ТехасеФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Президент США Дональд Трамп в своем аккаунте в Twitter высказался относительно стрельбы в Техасе. Во время происшествия погибли 20 человек, порядка 26 получили ранения разной степени.

- Сегодняшняя стрельба в Эль-Пасо, штат Техас, была не только трагичной, но и актом трусости. Я поддерживаю всех в этой стране, кто осуждает этот ненавистный поступок. Не существует никаких причин, которые когда-либо смогут оправдать убийство невинных людей, - написал американский лидер.

Позже он добавил к посту подпись, что вместе со своей супругой Меланией Трамп посылает искренние соболезнования, а также молитвы за жителей Техаса.

Напомним, что ранее сайт kp.ru писал о задержании стрелявшего. Им оказался 21-летний молодой человек. ФСБ будет расследование происшествие как преступление на почве ненависти.

Пострадавшие при стрельбе в Техасе.Свидетели рассказывают, что боевиков (и точек ведения огня) было несколько.

ИСТОЧНИК KP.RU

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