Трамп назвал актом трусости стрельбу в Техасе
Президент США Дональд Трамп в своем аккаунте в Twitter высказался относительно стрельбы в Техасе. Во время происшествия погибли 20 человек, порядка 26 получили ранения разной степени.
- Сегодняшняя стрельба в Эль-Пасо, штат Техас, была не только трагичной, но и актом трусости. Я поддерживаю всех в этой стране, кто осуждает этот ненавистный поступок. Не существует никаких причин, которые когда-либо смогут оправдать убийство невинных людей, - написал американский лидер.
Позже он добавил к посту подпись, что вместе со своей супругой Меланией Трамп посылает искренние соболезнования, а также молитвы за жителей Техаса.
Напомним, что ранее сайт kp.ru писал о задержании стрелявшего. Им оказался 21-летний молодой человек. ФСБ будет расследование происшествие как преступление на почве ненависти.
Пострадавшие при стрельбе в Техасе.Свидетели рассказывают, что боевиков (и точек ведения огня) было несколько.
ИСТОЧНИК KP.RU