2019-08-05T03:27:17+03:00
Политика

Иран выразил соболезнования семьям жертв стрельбы в США

Официальный представитель иранского МИД также пожелал скорейшего выздоровления раненым
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Люди несут цветы к месту массового расстрела в Эль-ПасоЛюди несут цветы к месту массового расстрела в Эль-ПасоФото: REUTERS
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Официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Аббас Мусави выразил соболезнования родным и близким жертв двух массовых расстрелов в Соединенных Штатах, передает телеканал Al Mayadeen.

Отмечается, что официальный представитель иранского МИД также пожелал скорейшего выздоровления раненым.

Напомним, как писал сайт kp.ru, около полудня в субботу, 3 августа, 21-летний житель Техаса Патрик Крушиус открыл стрельбу по людям в торговом центре Walmart в городе Эль-Пасо (штат Техас), в результате погибли 20 человек, еще 26 получили ранения. Среди жертв – шесть мексиканцев. По версии следствия, мотивом массового расстрела посетителей ТЦ стала ненависть к мигрантам из соседней Мексики.

А в ночь на воскресенье стрельба произошла в штате Огайо: одетый во все черное мужчина обстрелял людей на одной из улиц города Дейтон. Погибли девять человек, еще 27 пострадали.

Президент США Дональд Трамп пообещал утром в понедельник выступить с обращением к американцам по этому поводу.

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3 – 4 августа за сутки в США произошло три массовых расстрела в трех разных штатах – Техасе, Огайо и Иллинойсе. Жертвами этих терактов стали 29 человек, почти 50 получили ранения (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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