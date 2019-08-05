Посольство России в США выразило соболезнование в связи со стрельбой в трех штатах
Посольство России в Вашингтоне в воскресенье, 4 августа, выразило искренние соболезнования в связи с тремя случаями массового расстрела людей в Соединенных Штатах – в Эль-Пасо (штат Техас), Дейтоне (штат Огайо) и Чикаго (штат Иллинойс).
«С глубокой скорбью мы узнали о преступлениях, которые произошли в Эль-Пасо, Дейтоне и Чикаго. Посольство разделяет скорбь тех, кто потерял своих близких, и желает скорейшего выздоровления пострадавшим», - говорится в сообщении, опубликованном на странице российской дипмиссии в Facebook.
Напомним, как писал сайт kp.ru, всего за одни сутки в трех разных штатах Америки – в Техасе, Огайо и Иллинойсе – произошли три массовых расстрела, в результате погибли как минимум 29 человек, почти 50 получили ранения.
Президент США Дональд Трамп пообещал утром в понедельник выступить с обращением к американцам по этому поводу.
ИСТОЧНИК KP.RU