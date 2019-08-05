2019-08-05T04:33:15+03:00
Происшествия

Посольство России в США выразило соболезнование в связи со стрельбой в трех штатах

За сутки жертвами стрельбы в Техасе, Огайо и Иллинойсе стали 29 человек
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Посольство России в ВашингтонеПосольство России в ВашингтонеФото: REUTERS
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Посольство России в Вашингтоне в воскресенье, 4 августа, выразило искренние соболезнования в связи с тремя случаями массового расстрела людей в Соединенных Штатах – в Эль-Пасо (штат Техас), Дейтоне (штат Огайо) и Чикаго (штат Иллинойс).

«С глубокой скорбью мы узнали о преступлениях, которые произошли в Эль-Пасо, Дейтоне и Чикаго. Посольство разделяет скорбь тех, кто потерял своих близких, и желает скорейшего выздоровления пострадавшим», - говорится в сообщении, опубликованном на странице российской дипмиссии в Facebook.

Напомним, как писал сайт kp.ru, всего за одни сутки в трех разных штатах Америки – в Техасе, Огайо и Иллинойсе – произошли три массовых расстрела, в результате погибли как минимум 29 человек, почти 50 получили ранения.

Президент США Дональд Трамп пообещал утром в понедельник выступить с обращением к американцам по этому поводу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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