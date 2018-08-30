2018-08-30T01:44:39+03:00
В мире

Трамп считает, что на военных учениях с Южной Кореей можно сэкономить

Мало того, что это дорого, так еще и северокорейского лидера Ким Чен Ына раздражает
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Президент США Дональд ТрампПрезидент США Дональд ТрампФото: REUTERS
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Тратить огромные деньги на совместные американо-южнокорейские военные учения, которые еще и могут подпортить отношения с северокорейским лидером Ким Чен Ыном – неразумно, считает президент США Дональд Трамп.

Об этом говорится в сообщении Белого дома, опубликованном на странице хозяина Овального кабинета в Twitter.

«Президент считает, что его отношения с Ким Чен Ыном очень хорошие и теплые, и нет никаких оснований в это время тратить большие суммы денег на совместные военные учения США и Южной Кореи», - отмечается в «трехсерийном» твите.

Кроме того, как подчеркивает Белый дом, Трамп может возобновить совместные учения с Южной Кореей и Японией, как только пожелает. И «если он это сделает, они будут гораздо масштабнее, чем когда-либо прежде».

А что касается торговых споров и других разногласий между Штатами и Китаем, то «они будут решены вовремя президентом Трампом и великим китайским президентом Си Цзиньпином».

Как ранее сообщал сайт kp.ru, глава Белого дома приостановил американо-южнокорейские учения после своей встречи с Ким Чен Ыном в Сингапуре 12 июня. Как потом объяснил Трамп, он считает эти маневры «чрезвычайно дорогим и провокационным» предприятием. В Японии выразили недовольство таким решением.

Однако во вторник, 28 августа, шеф Пентагона Джеймс Мэттис объявил, что США не собираются отменять какие-либо совместные военные учения с Южной Кореей, просто в качестве жеста доброй воли приостановили ряд крупных маневров.

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