2019-08-05T11:18:47+03:00
Политика

За отдых на Мальдивах Порошенко грозит новое уголовное дело

Экс-президент незалежной накопил больше десятка обвинений
Елена ГИЛЬМАНОВА
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За отдых на Мальдивах Порошенко грозит новое уголовное делоЗа отдых на Мальдивах Порошенко грозит новое уголовное делоФото: REUTERS
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В отношении бывшего лидера незалежной Петра Порошенко инициировано новое уголовное дело об отдыхе политика на Мальдивах по подставным документам. Об этом сообщил юрист и бывший советник экс-президента Виктора Януковича Андрей Портнов.

В январе прошлого года Порошенко провел Новогодние каникулы на Мальдивах, которые обошлись в полмиллиона долларов. Юрист сообщил, что бывший украинский президент и члены его семьи использовали для поездки за границу паспорта на чужие имена.

«Нам нужно установить все подставные фамилии и чужие паспорта фигурантов, чтобы проверить их на наличие зарубежной собственности, счетов и новых оффшоров», — пояснил Портнов, отметив, что он собирается ходатайствовать о привлечении в качестве свидетелей сотрудников аэропорта, пограничников, охранников.

Напомним, накануне, 1 августа, Порошенко и его команда стали фигурантами нового уголовного дела о хищениях в армии. Таким образом, экс-президент незалежной накопил больше десятка обвинений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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