Трамп посетит город Эль-Пасо, где были расстреляны 22 человека

СЕГОДНЯ 08:43 2019-08-06T08:43:54+03:00

На минувших выходных житель Техаса ворвался в местный торговый центр и открыл огонь по покупателям и сотрудникам

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Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп посетит американский Эль-Пасо в штате Техас, где в результате стрельбы на минувших выходных погибли 22 человека. Об этом сообщил мэр города Ди Марго.

"Президент Трамп позвонил мне вчера <...>. Он приедет сюда в среду, [7 августа]", — сказал градоначальник в ходе выступления, которое транслировалось в Twitter.

Напомним, что в прошлую субботу, 3 августа, в один из торговых центров Эль-Пасо ворвался 21-летний техасец Патрик Крушиус и открыл огонь по посетителям и сотрудникам магазинов. Жертвами атаки стали 22 человека, еще около 40 получили ранения. Позже стало известно, что парень устроил нападение из-за ненависти к мигрантам.

А менее чем через сутки еще одна стрельба произошла в Огайо. Погибли девять человек погибли, 27 пострадали.

Сайт kp.ru писал, что Трамп частично возложил вину за случившееся на СМИ, которые своими "лживыми новостями" разжигают в людях гнев и ненависть. Он также призвал ужесточить проверки биографических данных при покупке оружия и рассмотреть возможность проведения реформы в сфере иммиграции.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/723912" frameborder="0"></iframe> Перестрелка в техасском торговом центре.

ИСТОЧНИК KP.RU