2019-08-05T09:46:46+03:00
В мире

ФБР опасается, что стрельбы в США подтолкнут экстремистов к насилию

Американцев призвали сообщать обо всех подозрительных действиях, в том числе в интернете
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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В ФБР опасаются вспышек насилия в СШАВ ФБР опасаются вспышек насилия в СШАФото: REUTERS
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Федеральное бюро расследований США обеспокоено тем, что совершенные на выходных массовые расстрелы людей могут спровоцировать новые вспышки насилия.

Речь идет об атаках, жертвами которых стали несколько десятков человек. Сайт kp.ru писал, что первое нападение пришлось на субботу, 3 августа. 21-летний житель Техаса Патрик Крушиус открыл огонь по посетителям торгового центра Walmart в городе Эль-Пасо. Погибли 20 человек, еще 26 получили ранения. Причиной агрессии стала ненависть к мигрантам.

Второй инцидент произошел в штате Огайо в ночь на воскресенье. Мужчина обстрелял людей, столпившихся у бара на одной из улиц Дейтона. Жертвами атаки стали девять человек, 27 пострадали.

"Воинствующие экстремисты могут вдохновиться этими и предыдущими громкими нападениями на то, чтобы участвовать в аналогичных актах насилия", - считают в ФСБ.

В связи с этим всех жителей США просят быть внимательными и сообщать о любых подозрительных действиях, в том числе в интернете. Что касается свершившихся нападений, но ведомство активно участвует в их расследовании.

"Мы задействуем все ресурсы ФБР, чтобы добиться справедливости для жертв этих преступлений", - приводятся слова директора бюро Кристофера Рэя на официальном сайте.

Спасшийся очевидец стрельбы в Дейтоне снял место ЧП.

ИСТОЧНИК KP.RU

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