МИД России вручил послу Японии ноту протеста из-за нарушений на Южных Курилах

СЕГОДНЯ 05:34 2019-08-07T06:19:11+03:00

В российском ведомстве указали японской стороне на необходимость добросовестного подхода к формированию безвизовых групп

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Во вторник, 6 августа, японского посла в России Тоёхисе Кодзуки пригласили в министерство иностранных дел России, где замглавы МИД Игорь Моргулов провел с ним беседу и вручил ноту протеста из-за допущенных на Южных Курилах нарушений.

В сообщении российского внешнеполитического ведомства говорится, что Игорь Моргулов «обратил внимание посла на неприемлемость «протестов» Токио в связи с действиями Российской Федерации на своей суверенной территории», напомнив, что южные Курильские острова на законных основаниях по итогам Второй мировой войны являются территорией нашей страны.

Он акцентировал внимание на том, что комментарии Японии по поводу посещения представителями руководства России этого района Сахалинской области и проводимых там мероприятий «граничат с попыткой вмешательства во внутренние дела России».

Кроме того, замглавы МИД вручил Тоёхисе Кодзуки ноту «с выражением решительного протеста в связи с фактами нарушений на Южных Курилах, допущенных японскими участниками безвизовых обменов с островами».

«Японской стороне было указано на необходимость добросовестного подхода к формированию безвизовых групп», - отмечается в пресс-релизе министерства.

Тоёхисе Кодзуки, добавили в МИД, «обещал сообщить о сделанном ему представлении в Токио».

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее Япония выразила России протест из-за учебных стрельб на Кунашире – одного из четырех островов Курильской гряды, которые страна Восходящего Солнца до сих пор считает своими.

ИСТОЧНИК KP.RU